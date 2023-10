Apéro-conférence « Paon, paon, dans les plumes ! » – Site Saint-Sauveur Site Saint-Sauveur Rocheservière Catégories d’Évènement: Rocheservière

Vendée Apéro-conférence « Paon, paon, dans les plumes ! » – Site Saint-Sauveur Site Saint-Sauveur Rocheservière, 22 novembre 2023, Rocheservière. Apéro-conférence « Paon, paon, dans les plumes ! » – Site Saint-Sauveur Mercredi 22 novembre, 19h00 Site Saint-Sauveur Gratuit, inscription conseillée. « Paon, paon, dans les plumes ! » L’origine mythique des étranges plumes du paon est à la hauteur de leur originalité. Les artistes ont aussi œuvré largement à populariser l’animal. Ainsi, des tables de la Renaissance aux décors Art Nouveau, ce drôle d’oiseau a été très souvent représenté et ses plumes ont fait l’objet d’une attention particulière. Le Site Saint-Sauveur invite les Têtes renversantes, pour une soirée décalée et décontractée autour de l’Histoire de l’art le mercredi 22 novembre 2023. A la suite de la présentation, le Site Saint-Sauveur vous propose de partager un moment convivial selon les consignes sanitaires en vigueur. Site Saint-Sauveur Place Saint-Sauveur, 85260 Rocheservière Rocheservière 85260 Vendée Pays de la Loire 02 51 48 23 56 http://www.sitesaintsauveur.fr http://www.facebook.com/sitesaintsauveur [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 48 23 56 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@sitesaintsauveur.fr »}] Stationnement Place de l’Eglise Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement:
Rocheservière, Vendée
Autres
Lieu
Site Saint-Sauveur
Adresse
Place Saint-Sauveur, 85260 Rocheservière
Ville
Rocheservière

