Visite ludique de l'exposition photo « Animal / végétal » – Site Saint-Sauveur

Mercredi 15 novembre, 16h00
Site Saint-Sauveur
Gratuit

La visite ludique est l'occasion de mieux comprendre la photographie artistique. Petits et/ou grands pourront expérimenter des outils simples et partager leurs expériences en famille ou entre amis.

Avec près de 15 artistes et une soixantaine d'oeuvres, l'exposition parcourt le monde du végétal et de l'animal. Chaque photographie est l'occasion de mettre en valeur le réel qui nous entoure, mais aussi la manière dont chaque artiste transforme ce qui nous semble anodin.

Parmi les artistes présentés : Kristoffer Albrecht, Bernard Descamps, François Laxalt, Christine Lefebvre, Pierre-Louis Martin, Alain Ménégon, Josef Nadj, Pentti Sammallahti, Patrick Taberna, Ana Tornel, Aurore Valade, Masao Yamamoto…

Avec l'aimable autorisation de la galerie Camera Obscura et de collectionneurs privés.

Site Saint-Sauveur
Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere
Rocheservière
Vendée
Pays de la Loire
contact@sitesaintsauveur.fr
02 51 48 23 56

Kyoto, le vieux cerisier, 1995 © Bernard Descamps, galerie Camera Obscura

Rocheservière, Vendée

Site Saint-Sauveur
Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere
Rocheservière

