Conférence inaugurale de l’expo photo 2023 par Jean Gorvan – Site Saint-Sauveur Mercredi 8 novembre, 19h00 Site Saint-Sauveur Gratuit

Jean Gorvan, responsable de l’association Atelier photogalerie et commissaire de l’exposition « Animal / végétal », propose de parcourir les oeuvres à la découverte des techniques des photographes présentés.

Avec près de 15 artistes et une soixantaine d’œuvres, l’exposition parcourt le monde du végétal et de l’animal. Chaque photographie est l’occasion de mettre en valeur le réel qui nous entoure et le regard du photographe qui transforme l’évidence. Les techniques photographiques s’accumulent autour de ces thèmes ordinaires et dessinent un panorama de la photographie artistique contemporaine.

Parmi les artistes présentés : Kristoffer Albrecht, Bernard Descamps, François Laxalt, Christine Lefebvre, Pierre-Louis Martin, Alain Ménégon, Josef Nadj, Pentti Sammallahti, Patrick Taberna, Ana Tornel, Aurore Valade, Masao Yamamoto…

Avec l’aimable autorisation de la galerie Camera Obscura et de collectionneurs privés.

Site Saint-Sauveur Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 48 23 56 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@sitesaintsauveur.fr »}]

2023-11-08T19:00:00+01:00 – 2023-11-08T20:30:00+01:00

Kyoto, le vieux cerisier, 1995 © Bernard Descamps, galerie Camera Obscura.