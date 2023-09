Cet évènement est passé JEP 2023 : Visite du Site Saint-Sauveur Site Saint-Sauveur Rocheservière Catégories d’Évènement: Rocheservière

Entrée libre et gratuite Retrouvez l'art des retables avec la scénographie mettant en lumière le magnifique retable de la Transfiguration, datant du XVIIe siècle, et redécouvrez les broderies de Nicole Renard, dont la broderie monumentale de 140 m. Site Saint-Sauveur Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

