Atelier photographique avec Grégory Valton Site Saint-Sauveur Rocheservière, 10 juillet 2023, Rocheservière.

Un atelier botanique-photographique animé par Grégory Valton

Après un parcours de collecte de végétaux et minéraux, les participants s’initient au procédé photographique du « cyanotype ».

Cet atelier est l’occasion de découvrir et de s’initier à des techniques artisanales de photographie, guidé par Grégory Valton, photographe professionnel. Il est ouvert aux adultes et aux jeunes à partir de 7 ans (nous demandons aux mineurs d’être accompagnés).

Grégory Valton : Artiste photographe nantais, son travail s’articule poétiquement autour du souvenir et du récit.

Site Saint-Sauveur Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@sitesaintsauveur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 48 23 56 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T15:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

Grégory Valton