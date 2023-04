Apéro-conférence avec Julie Maquet Site Saint-Sauveur Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Apéro-conférence avec Julie Maquet Site Saint-Sauveur, 23 mai 2023, Rocheservière. Apéro-conférence avec Julie Maquet Mardi 23 mai, 19h00 Site Saint-Sauveur Gratuit Une soirée décalée et décontractée pour découvrir le travail d’une artiste Cette soirée est l’occasion de partager un moment convivial animé par Julie Maquet. Cette artiste plasticienne retrace son parcours depuis sa résidence de création au Site Saint-Sauveur en 2022 et proposera une présentation interactive de son travail et de ses projets artistiques.

Julie Maquet est une artiste vivant et travaillant à Nantes. Elle développe principalement un travail de dessin, de volume et d’installation. Son univers gravite autour de la répétition du geste et la transformation minitieuse d’objets du quotidien en grande quantité. Site Saint-Sauveur Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@sitesaintsauveur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 48 23 56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T19:00:00+02:00 – 2023-05-23T20:30:00+02:00

