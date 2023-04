Exposition collective des élèves « Une mini résidence d’artistes » Site Saint-Sauveur Rocheservière Catégories d’évènement: Rocheservière

Exposition collective des élèves « Une mini résidence d’artistes » Site Saint-Sauveur, 6 mai 2023, Rocheservière. Exposition collective des élèves « Une mini résidence d’artistes » 6 et 7 mai Site Saint-Sauveur Gratuit En découvrant ce qu’est une résidence d’artiste, chaque élève a réalisé une création. Elles sont toutes rassemblées ces deux jours pour une présentation collective. Plus de 400 dessins d’enfants seront exposés sur les murs du Site Saint-Sauveur. Site Saint-Sauveur Place Saint Sauveur, 85620 Rocheserviere Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@siteaintsauveur.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 48 23 56 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T14:00:00+02:00 – 2023-05-06T18:00:00+02:00

2023-05-07T14:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00 Site Saint-Sauveur

