Atelier en famille « La couleur dans l’œuvre de John Batho » avec Paul Parant – Site Saint-Sauveur Site Saint- Sauveur, 2 novembre 2022, Rocheservière.

Atelier en famille « La couleur dans l’œuvre de John Batho » avec Paul Parant – Site Saint-Sauveur Mercredi 2 novembre, 15h00 Site Saint- Sauveur

2.50€ par participant ; sur inscription

A l’occasion de l’exposition « John Batho, maîtriser la couleur », le Site Saint-Sauveur propose un atelier de pratique artistique à destination des enfants et de leurs parents/grands-parents.

Site Saint- Sauveur Place Saint-Sauveur Rocheservière Château de la Source Rocheservière 85620 Vendée Pays de la Loire

Un atelier artistique animé par l’artiste Paul Parant.

L’eau est omniprésente dans les photographies de John Batho (la buée, la condensation d’une vitre, les piscines, la mer, etc). Accompagnés par Paul Parant, artiste sérigraphe, les enfants et les adultes qui les accompagnent sont invités à expérimenter la matérialité de la couleur et la dissolution des encres à travers un travail de lavis.

Paul Parant est un artiste plasticien nantais. Son travail s’articule autour du champs des arts visuels, des arts graphiques et de l’image imprimée. Il crée et fabrique des images qu’il imprime ensuite, par le biais de techniques variées telles que la sérigraphie, la gravure, la risographie, l’impression pigmentaire, le cyanotype, etc.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-02T15:00:00+01:00

2022-11-02T17:00:00+01:00

(c) Paul Parant