Exposition photo 2022 « John Batho, maîtriser la couleur » – Site Saint-Sauveur
19 octobre – 11 décembre

Jusqu'au 11 décembre, Terres de Montaigu consacre une exposition à John Batho, l'un des plus grands photographes français spécialistes de la couleur.

Site Saint-Sauveur
Place Saint-Sauveur, 85260 Rocheservière
Stationnement Place de l'Eglise

02 51 48 23 56 http://www.sitesaintsauveur.fr http://www.facebook.com/sitesaintsauveur L’exposition présente quelque soixante-dix images du photographe français. Des pièces les plus célèbres aux récentes séries plus confidentielles, le parcours permet au visiteur de découvrir le travail de ce grand artiste qui a fait de la photographie une expérience réelle de la lumière et de la couleur.

Magenta, jaune, ocre, bleu… c’est une véritable fête pour les yeux ! John Batho Né en 1939, John Batho commence à photographier en 1961. A une époque où prédomine le noir et blanc, il concentre sa recherche sur la question de la couleur en photographie. Au-delà du factuel, de l’anecdote et des sujets, sa pratique de la photographie se fonde sur la couleur considérée pour elle-même, sur son pouvoir d’attraction, sur sa manière d’émerveiller le regard.

