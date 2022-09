JNSC 2022 DU SPELEO CLUB CHAPELAIN NANTES Site rocheux de Gesvres La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: La Chapelle-sur-Erdre

JNSC 2022 DU SPELEO CLUB CHAPELAIN NANTES Site rocheux de Gesvres, 2 octobre 2022, La Chapelle-sur-Erdre. JNSC 2022 DU SPELEO CLUB CHAPELAIN NANTES Dimanche 2 octobre, 14h00, 17h30, 18h00 Site rocheux de Gesvres

Parcours sur cordes avec descente au descendeur spéléo et tyrolienne handicap auditif;handicap intellectuel hi;ii Site rocheux de Gesvres La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire À partir de l’âge de 8 ans, à l’occasion de cette manifestation unique, le SPELEO CLUB CHAPELAIN vous encadre et assure pour vous faire découvrir les techniques de progression sur cordes de notre discipline. –> De 14h00 à 18h00 au rocher du Gesvres entre le Bouffay et le pont de la Verrière à la Chapelle-sur-Erdre (44240)

-> Inscription sur place, action gratuite Pour se rendre, un balisage sera posé à partir de l’ancienne écluse sous le viaduc de la Verrière. Remonter la rivière par la droite sur 600m.

