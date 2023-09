Concert EPIQ et Blockers sur le site de Castel Merle Site Préhistorique de Castel Merle Sergeac, 6 octobre 2023, Sergeac.

Sergeac,Dordogne

Un concert complètement atypique sur un site préhistorique…La rencontre entre une double pédale et un balafon se répercutant contre les rochers qui résonnent de musique millénaire….

2023-10-06 fin : 2023-10-06 . EUR.

Site Préhistorique de Castel Merle

Sergeac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A completely atypical concert on a prehistoric site? the encounter between a double pedal and a balafon reverberating against the rocks that resonate with age-old music?

¿Un concierto totalmente atípico en un yacimiento prehistórico? ¿El encuentro de un doble pedal y un balafón reverberando contra las rocas que resuenan con música milenaria?

Ein völlig untypisches Konzert an einer prähistorischen Stätte? Die Begegnung zwischen einem Doppelpedal und einem Balafon, das von den Felsen widerhallt, die von jahrtausendealter Musik widerhallen?

