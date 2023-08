Visite du site préhistorique d’Alò Bisujè Site préhistorique d’Alo Bisujè Bilia Catégories d’Évènement: Bilia

Visite du site préhistorique d'Alò Bisujè

15 – 17 septembre

Entrée libre

Visite de l'un des plus important village fortifié de l'Age du bronze.

Site préhistorique d'Alo Bisujè
Bilia
Bilia 20100
Corse-du-Sud
Corse
0682663226
https://www.alobisuje.com/

Visite libre de l'un des plus importants villages fortifiés de l'âge du Bronze insulaire.

parking boisson

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

