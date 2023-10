Fête de la mer à Poya Site port de Népoui Poya, 21 octobre 2023, Poya.

Poya,Nouvelle-Calédonie

La fête de la mer c’est aussi à Poya ! A noter dans vos agenda ! Rendez-vous à Népoui pour faire le plein de produits du terroir et surtout de la mer..

2023-10-21 08:00:00 fin : 2023-10-21 16:00:00. .

Site port de Népoui

Poya 98827 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer



The Fête de la mer is also in Poya! Mark your calendars! Come to Népoui to stock up on local produce and, above all, seafood.

El Festival del Mar también se celebra en Poya Anótelo en su agenda Diríjase a Népoui para abastecerse de productos locales y, sobre todo, de marisco.

Das Fest des Meeres findet auch in Poya statt! Merken Sie es sich in Ihrem Kalender vor! Treffen Sie sich in Nepoui, um sich mit Produkten aus der Region und vor allem aus dem Meer einzudecken.

Mise à jour le 2023-09-05 par Tourisme Province Nord