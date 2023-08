Forum des Associations 2023 Site Plein Ciel Bosmie-l’Aiguille, 9 septembre 2023, Bosmie-l'Aiguille.

Bosmie-l’Aiguille,Haute-Vienne

Samedi 9 Septembre 2023 de 10h à 17h, la Ville de Bosmie-l’Aiguille vous convie à son Forum des Associations, un événement incontournable de la rentrée qui se tiendra sur le site Plein Ciel.

Inscriptions : espace Plein Ciel ( salle située au-dessus des nouveaux vestiaires de football).

Dojo : animations et démonstrations de Judo et Kung-fu.

Gymnase : ateliers handball, basket-ball, badminton, tennis de table, gymnastique…

Pour les sports en extérieur : football (stade), vélo (terrain stabilisé).

Pour la pétanque, utilisation des terrains habituels.

Journée portes ouvertes à l’espace Yves Montand pour les rencontres créatives.

ENTREE LIBRE.

2023-09-09 fin : 2023-09-09 17:00:00. .

Site Plein Ciel

Bosmie-l’Aiguille 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Saturday September 9, 2023 from 10am to 5pm, the town of Bosmie-l’Aiguille invites you to its Forum des Associations, an essential back-to-school event to be held on the Plein Ciel site.

Registration: espace Plein Ciel (room above the new soccer changing rooms).

Dojo: Judo and Kung-fu demonstrations.

Gymnasium: handball, basketball, badminton, table tennis, gymnastics workshops…

For outdoor sports: soccer (stadium), cycling (stabilized pitch).

For pétanque, use of the usual courts.

Open day at Espace Yves Montand for creative encounters.

FREE ENTRY

El sábado 9 de septiembre de 2023, de 10.00 a 17.00 horas, la ciudad de Bosmie-l’Aiguille le invita a su Foro de las Asociaciones, una cita imprescindible para la vuelta al cole que se celebrará en el recinto Plein Ciel.

Inscripciones: Espace Plein Ciel (sala situada encima de los nuevos vestuarios de fútbol).

Dojo: actividades y demostraciones de Judo y Kung Fu.

Gimnasio: balonmano, baloncesto, bádminton, tenis de mesa, talleres de gimnasia, etc.

Para deportes al aire libre: fútbol (estadio), ciclismo (campo estabilizado).

Para la petanca, uso de las pistas habituales.

Jornada de puertas abiertas en el Espace Yves Montand para encuentros creativos.

ENTRADA GRATUITA

Am Samstag, den 9. September 2023, lädt die Stadt Bosmie-l’Aiguille von 10.00 bis 17.00 Uhr zum Forum des Associations ein, einer unumgänglichen Veranstaltung zu Beginn des Herbstes, die auf dem Gelände Plein Ciel stattfinden wird.

Anmeldungen: Espace Plein Ciel (Raum über den neuen Fußballumkleiden).

Dojo: Animationen und Vorführungen von Judo und Kung-Fu.

Turnhalle: Workshops für Handball, Basketball, Badminton, Tischtennis, Gymnastik…

Für Sport im Freien: Fußball (Stadion), Fahrrad (befestigter Platz).

Für Pétanque: Nutzung der üblichen Plätze.

Tag der offenen Tür im Espace Yves Montand für kreative Begegnungen.

FREIER EINTRITT

