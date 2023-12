SLIMANE SITE PLEIN AIR DE L’EMBARCADERE Boulogne Sur Mer, 10 juillet 2024, Boulogne Sur Mer.

Dans le cadre du FESTIVAL DE LA COTE D’OPALESlimane donne le coup d’envoi de sa tournée solo !Vainqueur de deux NRJ Music Awards lors de l’édition 2023, pour l’artiste masculin francophone de l’année, et la collaboration francophone de l’année, représentant de la France à l’Eurovision 2024, Slimane bat tous les records, notamment avec la sortie de son album “Chroniques d’un Cupidon”. Avec déjà deux énormes tubes “la recette” et “des milliers de je t’aime”, il nous donne rendez-vous dans tous les zéniths de France, de Belgique et de Suisse, et sera le 1er Mars 2024 à l’Accor Arena, pour un concert annoncé complet !Déjà 150 000 billets vendus, ne manquez pas le retour de Slimane sur scène et embarquez pour Le Cupidon Tour, un show puissant et émouvant dont lui seul a le secret…

Tarif : 31.50 – 41.00 euros.

Début : 2024-07-10 à 20:00

Réservez votre billet ici

SITE PLEIN AIR DE L’EMBARCADERE QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62