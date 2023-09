Thomas Lebrun & la formation Coline Site Picasso Martigues, 2 mars 2024, Martigues.

1ère partie Création 2023 Durée – 1h10

Thomas Lebrun, sur scène et en solo : c’est unique et exceptionnel ! Dans cette première partie, il nous propose un véritable défi scénique : il met en danse et en musique les multiples facettes de Marguerite Duras, dont la voix résonne, mêlée à celles d’Emmanuelle Riva, Jeanne Moreau ou Delphine Seyrig. « L’émotion que me procure la musicalité de sa voix et le sens de ses discours est semblable à celle que je ressens quand je suis au plateau. L’envahissement de l’être… que l’on ressent lorsqu’on écrit, lorsqu’on transmet, lorsqu’on danse et qui plus est… lorsqu’on oublie que l’on danse… » L’envahissement de l’être est un moment malicieux, révolté, empreint d’humour, et surtout d’une folle rage de vivre, pleinement et librement.

2ème partie Durée – 30’

Danseur remarquable, aux révélations aussi facétieusement tragiques que densément légères, Thomas Lebrun dirige le Centre chorégraphique national de Tours depuis 2012. Son sens de l’écriture et du détail, associé à un goût prononcé pour les musiques, du monde, savantes, classiques ou populaires, en font un intervenant d’exception auprès des jeunes danseurs en formation de Coline. C’est le 6ème projet que Thomas Lebrun crée pour Coline dont Emportés en 2016 dans la cour du Théâtre des Salins. Sa rencontre avec les apprentis de la session 2022-2024 promet de nouvelles intensités.

