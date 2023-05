Découvrez un site de gisement paléontologique des plus importants d’Europe Site paléontologique de Béon, 16 septembre 2023, Montréal.

Découvrez un site de gisement paléontologique des plus importants d’Europe 16 et 17 septembre Site paléontologique de Béon 4 € adulte. 2,50 € enfant (5-18 ans). Réservation obligatoire.

Pour plonger dans cette époque fascinante et lointaine, « quand la Gascogne était une jungle », suivez le guide ! Le site paléontologique de Béon, à Montréal-du-Gers, vous ouvre ses portes !

Site paléontologique de Béon Route de Gondrin, 32250 Montréal-du-Gers Montréal 32250 Gers Occitanie 05 62 28 00 80 https://www.tourisme-condom.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 28 00 80 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@tourisme-condom.com »}] Découvert par hasard en 1987 et appartenant au Muséum de Toulouse, le gisement paléontologique de Montréal-du-Gers est un des sites majeurs d’Europe et le gisement paléontologique le plus important découvert en France depuis un siècle. Il est daté d’environ 17 millions d’années. Dans le gisement, une riche faune fossile a été trouvée. Depuis sa découverte, des milliers d’os ont été dégagés ; plus de 90 espèces de vertébrés ont été répertoriées, incluant 50 espèces de mammifères, de reptiles, d’amphibiens et d’oiseaux. Parmi les espèces trouvées, quatre espèces nouvelles pour la science ont été décrites à ce jour. De par sa richesse, au niveau paléontologique et l’importance des découvertes, le site a une grande valeur patrimoniale. Le gisement fait partie des différents inventaires de Patrimoine Géologique, et est considéré d’intérêt international.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Office de Tourisme de la Ténarèze