Soirée jeux vidéo Here We Game Site Pablo Picasso Martigues, vendredi 23 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T18:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:00:00+01:00

Fin : 2024-02-23T18:00:00+01:00 – 2024-02-23T23:00:00+01:00

Présentation

En partenariat avec le site Pablo Picasso, les élèves du conservatoire et les associations locales.

Plongez dans l’univers captivant du jeu vidéo lors de cette soirée au conservatoire Pablo Picasso ! Explorez une variété de jeux sur consoles Next Gen, rétro et PC. Participez à des expériences immersives en réalité virtuelle et profitez des conseils d’une psychologue spécialisée dans le jeu vidéo. Laissez-vous emporter par une soirée animée avec du karaoké et une exposition de jouets des années 80 et 90. Une soirée unique où le divertissement et la découverte se rencontrent.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

Localisation

Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

jeux vidéo soirée