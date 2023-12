Battle Generation Kidz Site Pablo Picasso Martigues, 27 janvier 2024, Martigues.

Battle Generation Kidz Samedi 27 janvier 2024, 09h30 Site Pablo Picasso Sur inscriptions Gratuit

Le temps d’une journée, une compétition amicale de danse Hip Hop ! Une combinaison d’ateliers, d’échanges, de préparation physique et mentale pour développer sa confiance, tester ses mouvements, apprendre les bases d’une stratégie et composer avec sa marge de progression.

Un moment à voir, vivre, où chacun(e) peut trouver sa place : regarder ou se lancer dans le cercle, tout est permis ! Le but est de permettre aux jeunes de progresser et de découvrir l’univers d’une compétition (Battle) de danse Hip Hop dans de belles conditions et dans la transmission des valeurs de cette culture.

Catégories de 7 ans à 15 ans :

 4vs4 débutants

 3vs3 avancés

De 9h30 à 16h30 + Phases finales de 17h à 18h30 à l’Amphi’ du Site Pablo Picasso

 Billetterie : 2 places / participant

Prévoir un pique-nique froid + gourde

Renseignements :

 hiphop.sitepicasso@gmail .com

 Accueil du Site Pablo Picasso : 04 42 07 32 41

Inscriptions sur la plate-forme :

 https://forms.gle/52arcPPyLEcV7eww9

@dbmotion