Martigues Journée internationale des personnes handicapées Site Pablo Picasso Martigues, 1 décembre 2023, Martigues. Journée internationale des personnes handicapées Vendredi 1 décembre, 09h15, 14h00 Site Pablo Picasso Ouvert au public Présentation Portes ouvertes des ateliers pour enfants et adultes (issus de classes ULIS et d’instituts médico-éducatifs) du projet « Musique en situation de handicap » animés par Eric Darmoise. Localisation Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442073241 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/site-pablo-picasso [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 07 32 41 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T09:15:00+01:00 – 2023-12-01T11:15:00+01:00

