Martigues Journée internationale des personnes handicapées Site Pablo Picasso Martigues, 30 novembre 2023, Martigues. Journée internationale des personnes handicapées Jeudi 30 novembre, 18h00 Site Pablo Picasso Ouvert au public – Billetterie 3e sur place ou sur réservation Présentation Spectacle « Autres regards » proposé par La Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos. Localisation Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442073241 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/site-pablo-picasso [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 06 73 23 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Site Pablo Picasso Adresse Allée Pablo Picasso, 13500, Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône

