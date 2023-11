Journée internationale des personnes handicapées Site Pablo Picasso Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Journée internationale des personnes handicapées Site Pablo Picasso Martigues, 30 novembre 2023, Martigues. Journée internationale des personnes handicapées Jeudi 30 novembre, 17h00 Site Pablo Picasso Ouvert au public Présentation Portes ouvertes de l’atelier pour enfants du projet « Musique en situation de handicap » animé par Eric Darmoise. Localisation Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442073241 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/site-pablo-picasso [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 07 32 41 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T17:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00

2023-11-30T17:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:00:00+01:00 Ateliers Animations DEC – Shutterstock Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Site Pablo Picasso Adresse Allée Pablo Picasso, 13500, Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Site Pablo Picasso Martigues latitude longitude 43.39944;5.042464

Site Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/