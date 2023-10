Conférence dansée – De la biguine au voguing – Cie Difé Kako Site Pablo Picasso Martigues, 24 novembre 2023, Martigues.

Conférence dansée – De la biguine au voguing – Cie Difé Kako Vendredi 24 novembre, 20h00 Site Pablo Picasso Gratuit, sur inscription du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

Présentation

La conférence dansée de Difé Kako s’appuie sur la rencontre entre des formes de danses sociales traditionnelles (contredanses ou quadrilles) de Martinique, Guadeloupe, Guyane, France hexagonale et des danses urbaines actuelles telles que le hip hop, le krump, le voguing, le waacking, la kizumba, le zuèt…

Cette rencontre est portée par 12 artistes, interprètes de tous âges, venus des 4 territoires, du Cameroun et du Gabon.

L’origine de la conférence dansée

Nous avons réalisé une étude quasiment anthropologique de ces danses. Il a fallu observer les différences et les points communs entre la boulangère de Guyane, le quadrille de Guadeloupe et de France hexagonale, la haute taille de Martinique et le quadrille venu de France. En effet, elles partent toutes d’un motif commun que sont les contredanses du 18ème siècle en Europe, mais connaissent des spécificités en fonction des territoires et des populations qui s’en sont emparées. Difé Kako a observé la forme, les qualités de mouvement, le pupitre musical, les costumes. Ainsi que les codes, les lieux et les contextes de présentation de ces danses. Ensuite, nous avons confronté ces observations aux codes des danses sociales pratiquées aujourd’hui pour aller ensuite vers une créolisation de ces formes. Le spectacle se construit comme un plaidoyer en faveur d’un monde qui se mélange et apprend du passé comme du présent, pour ouvrir d’autres façons d’être ensemble.

Un patrimoine immatériel

La conférence dansée s’appuie sur cette expérience permettant à la fois de parler d’un processus de création, d’une démarche de chorégraphe et aussi de tracer l’historique de danses parfois peu ou pas connues.

Voir le teaser

Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 0442073241 »}] [{« data »: {« author »: « Difu00e9 Kako », « cache_age »: 86400, « description »: « En lien avec le spectacle choru00e9graphique et musical Cercle u00e9gal demi Cercle au Carru00e9.nTout publicn8 danseurs et 4 musiciensn2h / Alterne entre moments parlu00e9s et dansu00e9snnEn fonction des lieux ou des partenaires, son du00e9roulu00e9 peut su2019adapter mais on y retrouve les grands axes suivants :nn+ Histoire et pru00e9sentation des danses fondant le vocabulaire de la cie (gwoka, bu00e8lu00e8, danse du2019Afrique de lu2019Ouest et du2019Afrique centrale, danse contemporaine)n+ Histoire et pru00e9sentation des danses sociales actuelles (hip hop, locking, popping, krump, waacking, voguing)nn+ Extrait du spectacle u00ab Cercle u00e9gal demi cercle au carru00e9 u00bbnn+ Histoire des contredanses et du quadrille avec focus sur une forme des Antilles en relation avec le territoire : pru00e9sentation du2019une ou deux forme(s) traditionnelle(s) (quadrille de Guadeloupe ou haute taille de Martinique ou boulangu00e8re de Guyane ou quadrille franu00e7ais) dansu00e9(es) par un groupe du territoire.nn+ Invitation du public u00e0 rentrer dans la dansennEn fonction des territoires, lu2019u00e9quipe de Difu00e9 Kako invite du2019une part des groupes de danseurs traditionnels mais donne aussi la parole aux chercheurs ou u00e9tudiants, via des partenariats avec les universitu00e9s. Des partenariats peuvent u00e9galement u00eatre mis en place avec des musu00e9es ou des associations de patrimoine. », « type »: « video », « title »: « Confu00e9rence dansu00e9e, De la biguine au voguing | Cie Difu00e9 Kako », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/G4gcBRWl3qM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=G4gcBRWl3qM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCb6XdvVJ_Q4UcsWYuvC1H9A », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/G4gcBRWl3qM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T21:30:00+01:00