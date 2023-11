Concert de l’Académie Tambourin Site Pablo Picasso Martigues, 18 novembre 2023, Martigues.

Concert de l’Académie Tambourin Samedi 18 novembre, 18h30 Site Pablo Picasso Sur réservation Gratuit

On ignore parfois que les tambourinaires provençaux du XIXe siècle furent initiés à la musique d’orchestre au sein des sociétés musicales, alors en plein essor.

Loin, donc, d’avoir recours aux musiques improvisées ou au style routinier, ils découvrirent et adoptèrent des musiques de tous les temps et de toutes provenances. Leur répertoire est donc une exception très remarquable parmi les instruments populaires régionaux.

S’inspirant de ces exemples, les virtuoses de l’Académie du Tambourin nous proposent un programme intitulé Les tambourinaires voyagent… un itinéraire qui conduira notre instrument à travers l’Europe et jusqu’aux Amériques.

Rappelons que l’Académie du Tambourin, recréée en 1989, dans le cadre du conservatoire d’Aix-en-Provence après un siècle d’interruption, tient une place originale et importante dans la réhabilitation et la promotion du galoubet-tambourin. Les nombreux concerts de cet ensemble sous la direction de Maurice Guis font découvrir au public le patrimoine de la musique pour tambourin dans des arrangements de style orchestral qui correspondent à l’esprit des anciens tambourinaires .

En un mot un concert à ne pas manquer !

Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442073241 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/site-pablo-picasso [{« type »: « email », « value »: « la.capouliero@gamil.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 22 76 52 43 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:30:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00

2023-11-18T18:30:00+01:00 – 2023-11-18T20:00:00+01:00