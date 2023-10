Concert d’orchestre d’Harmonie du CMF13 Site Pablo Picasso Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues Concert d’orchestre d’Harmonie du CMF13 Site Pablo Picasso Martigues, 4 novembre 2023, Martigues. Concert d’orchestre d’Harmonie du CMF13 Samedi 4 novembre, 16h00 Site Pablo Picasso Entrée libre Gratuit Concert « Danses populaires » : Brahms, Dvorak, Bizet, Hardiman, Ivanov

Avec la distribution suivante :

• 40 musicien(ne)s stagiaires

• 2 chefs d’orchestre,

• 10 enseignant(e)s dont 5 du Site Pablo Picasso.

Concert de fin de stage qui a lieu du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre 2023 au Site Pablo Picasso :

• Niveau des stagiaires exigé : cycle 2 minimum

• 9h-12h30 / 14h-17h30

• Attention Mercredi 1er novembre férié !

• Frais de stage + frais d’inscription : 120 €

• Inscriptions au : cmf13@orange.fr Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « picasso@ville-martigues.fr »}] [{« link »: « mailto:cmf13@orange.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-04T16:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:15:00+01:00

2023-11-04T16:00:00+01:00 – 2023-11-04T17:15:00+01:00 CMF13 Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Site Pablo Picasso Adresse Allée Pablo Picasso 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 13 Age max 99 Lieu Ville Site Pablo Picasso Martigues latitude longitude 43.39944;5.042464

Site Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/