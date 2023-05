T’Cap Site Pablo Picasso Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues T’Cap Site Pablo Picasso, 2 juin 2023, Martigues. T’Cap Vendredi 2 juin, 14h00 Site Pablo Picasso Entrée Libre Restitution des ateliers (Exploration sonore + Au coeur de la matière sonore) de l’année 2022/2023 avec l’ensemble des participant(e)s :

– C.L.I.S. des écoles primaires de Jean Jaurès, Henri Tranchier et Antoine Tourrel

– C.A.M.P.S.

– Foyer occupationnel « L’Adret » des T.H. de la Chrysalide de Martigues et du Golfe de Fos

Ce qui représentent 41 personnes ! Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « picasso@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 07 32 41 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T15:30:00+02:00

