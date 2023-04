Double jeux Site Pablo Picasso Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Double jeux Site Pablo Picasso, 31 mai 2023, Martigues. Double jeux Mercredi 31 mai, 18h15 Site Pablo Picasso Entrée libre Salle Eclipse Elèves des enseigantes suivantes :

– Anna Startseva-Duval

– Stéphanie Benvenuti

Sur un répertoire classique d’Antonio Vivaldi, Jean-Sébastien Bach, etc… Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 07 32 41 »}, {« type »: « email », « value »: « picasso@ville-martigues.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T18:15:00+02:00 – 2023-05-31T19:15:00+02:00

