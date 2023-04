Workshop Breaking Site Pablo Picasso, 27 avril 2023, Martigues.

Dans le cadre du Mondial du Breaking 2023, au Palais des sports de Marseille, le 29 avril 2023 prochain, les meilleurs athlètes internationaux seront présents sur le territoire pour transmettre les valeurs de cette nouvelle discipline olympique pour Paris 2024.

ORIGINAL ROCKERZ nous fera l’honneur le 27 avril 2023 au CPJ de Martigues de mettre en avant 2 sportifs de haut niveau internationaux préparant les J.O. :

 Bboy LUSSY SKY (UKRAINE)

 Bgirl PESTANA (FRANCE)

Zenasni Mohand et Yoann Bondioli, expert Breaking du territoire, ont eu l’idée de mettre en place ce temps fort avec la direction du Site Pablo Picasso, pour permettre aux jeunes amateurs et professionnels, d’être sensibiliser à la pratique de cette discipline olympique !

Un atelier de breakdance avec Bboy Lussy Sky sera une expérience incroyable pour toute personne intéressée par cette forme d’art dynamique et acrobatique. Originaire d’Ukraine, il a remporté de nombreuses compétitions de renommée internationale.

Il utilisera une approche progressive, commençant par les mouvements de base tels que les Top Rock et les Footwork, et progressant vers des techniques plus avancées comme les rotations, les sauts et les mouvements acrobatiques qui sont sa signature. Il enseignera également aux participants des routines de danse complètes, leur permettant de mettre en pratique les compétences qu’ils ont acquises.

Le PROJET inclura également des sessions de pratique supervisées, permettant aux participants de s’entraîner et de perfectionner leur technique. Les participant(e)s pourront également poser des questions et obtenir des conseils personnalisés pour améliorer leur technique , leur performance en échangeant des idées, des conseils et des expériences…

En finalité, une démonstration de danse et une compétition pour les participants les plus avancés !

 Ateliers Breaking De 14h à 16h

 Démonstration De 16h30 à 17h

 Échange avec le public + élu(e)s 17h

Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

