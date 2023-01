Une histoire de la musique moderne en 88 minutes Site Pablo Picasso Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Après le succès de « L’histoire de la musique en 66 mn », retrouvons l’étrange professeur Olivierus PAULUS à la recherche du plus grand chef d’œuvre jamais écrit au vingtième siècle ! handicap moteur mi Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Le voici tiraillé entre la Norvège glacée de Grieg, la Finlande étincelante de Sibelius, la Russie profonde de Prokofiev l’Angleterre solennelle d’Elgar, la Moravie enchantée de Janáček, l’Espagne de braise de De Falla, l’Allemagne étourdissante de Weill, l’Amérique dorée de Gershwin…Parmi les surprises de ce merveilleux voyage, rencontrée et épousée dans les steppes de l’Asie centrale, l’extravagante cantatrice Galina Galinevskaïa accompagnera Olivierus dans sa quête musicale d’absolu.

