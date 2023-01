Farmor Mamita Site Pablo Picasso, 13 janvier 2023, Martigues.

Cette création mêle danse et théâtre pour donner corps et voix à ces grand-mères, à ces femmes évoluant au gré des époques, des périodes clés de leur vie et de leur trajectoire. handicap moteur mi

Site Pablo Picasso Allée Pablo Picasso 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nous souhaitons à la fois raconter ces tranches de vie si particulières et danser la complexité des relations humaines, en particulier le couple, dans toutes les différentes manières qu’il a d’exister et de s’agencer.

Si la parole sera présente sur scène et dans nos bouches, c’est par nos corps que nous tenterons d’exprimer ce qu’on ne parvient pas à dire. On aime s’imaginer que si nos grand-mères s’étaient un jour rencontrées elles n’auraient eu que leur corps pour rentrer en communication l’une avec l’autre, tandis que leur vocabulaire colombien et suédois ne leur aurait pas été d’une grande aide.

C’est donc dans cette volonté de faire exister une rencontre imaginaire entre ces trois femmes que nous choisissons de mettre le corps au centre de notre expression et de notre création.



Collectif MapaSo