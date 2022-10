Se relier à l’espace qui nous entoure pour trouver plus de légèreté Site Pablo Picasso Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Se relier à l'espace qui nous entoure pour trouver plus de légèreté
Samedi 26 novembre, 13h30
Site Pablo Picasso

Sur inscription – Payant

Site Pablo Picasso
Allée Pablo Picasso, 13500, Martigues

0442073241 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/site-pablo-picasso Anette rIfaux vous propose une exploration par le mouvement pour découvrir de nouvelles façons de bouger en étant plus à l’écoute de son corps, pour relâcher les tensions, éviter les blessures, trouver un meilleur équilibre dans sa vie et donc une meilleure connaissance de soi.

2022-11-26T13:30:00+01:00

