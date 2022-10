Kay ! Lettres à un poète disparu Site Pablo Picasso Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

0442073241 https://www.ville-martigues.fr/loisirs/culture/site-pablo-picasso Née de la rencontre entre Matthieu Verdeil et Lamine Diagne

et de leur engouement commun autour de Claude McKay,

cette création est une correspondance posthume entre le poète et Lamine,

deux auteurs qu’un siècle sépare, mais qui parlent de sujets communs :

leur place d’homme noir dans la société, et Marseille, ville monde par excellence.

Ce KAY ! contemporain, hommage au précurseur de la Négritude,

s’ancrera dans une réalité musicale et sociétale toute d’actualité.

