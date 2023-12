Fête nordique du Doubs Site nordique Arc Sous Cicon La Chaux, 21 janvier 2024, La Chaux.

La Chaux Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21

fin : 2024-01-21

.

Une journée portes-ouvertes de sites nordiques pour s’initier et découvrir les activités nordiques

6 sites nordiques du Doubs organisent une journée spéciale en partenariat avec les Amis du Comté, le CPIE, Doubs tourisme, et le Parc Régional Naturel du Pays Horloger pour vous faire découvrir les activités existantes sur leur site.

PROGRAMME A VENIR

Activités gratuites offertes par l’Espace Nordique Jurassien et les sites participants. Matériel à louer et pass journée à prix réduit à la charge des participants

Pour venir, pensez au covoiturage !

Annulé en cas d’enneigement insuffisant.

EUR.

Site nordique Arc Sous Cicon

La Chaux 25520 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS