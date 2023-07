Promenez-vous dans une réserve naturelle régionale Site naturel régional de l’Eiblen – Illfeld Réguisheim, 17 septembre 2023, Réguisheim.

Baladez-vous, avec un guide qui commentera votre visite, à travers le verger communal irrigué, les berges de l’Ill et la forêt alluviale.

La balade se fera sur une distance d’environ 5 km.

Départ du parc des Cigognes à Ensisheim.

Site naturel régional de l’Eiblen – Illfeld Chemin de l’Eiblen, 68190 Ensisheim Réguisheim 68890 Haut-Rhin Grand Est http://ccchr.fr/ La réserve naturelle régionale de l’Eiblen et de l’Illfeld couvre une superficie de plus de 81 hectares à proximité du lit majeur de l’Ill, après la confluence de la Thur.

Elle est constituée de différents habitats naturels, en particulier :

un espace de liberté pour le cours de l’Ill, qui conserve, ici, des caractéristiques relativement sauvages, propices au développement de milieux diversifiés (bancs de graviers, vasières, berges abruptes, etc.), ainsi que d’une faune et d’une flore spécifiques, des milieux riverains façonnés par l’homme, conservant une grande richesse biologique. Le site est marqué par la présence d’une chênaie-frênaie et d’anciennes prairies inondables, fonctionnant grâce à un important réseau de canaux d’irrigation. Par ailleurs, un verger conservatoire abrite 47 variétés anciennes de fruits, tout au long du Quatelbach (cours d’eau artificiel allant de Mulhouse à Neuf-Brisach).

La réserve dispose en outre d’une flore riche et variée. Parmi ses fleurs, on peut notamment citer l’ornithogale penchée, la barbarée intermédiaire et la filipendule vulgaire. La réserve abrite des espèces faunistiques, telles que le castor, le harle bièvre, la pie-grièche écorcheur et le martin-pêcheur d’Europe.

L’ensemble du site est accessible au public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

