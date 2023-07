Rallye sur un site naturel classé à Villeneuve-sur-Lot Site naturel Lascrozes Villeneuve-sur-Lot, 17 septembre 2023, Villeneuve-sur-Lot.

Rallye sur un site naturel classé à Villeneuve-sur-Lot Dimanche 17 septembre, 10h00 Site naturel Lascrozes Gratuit. Sur inscription.

Le CPIE Pays de Serres-Vallée du Lot propose un rallye, à la découverte des arbres remarquables du Grand Villeneuvois : ces vénérables ancêtres qui constituent l’identité collective de notre paysage. La balade sera suivie d’un repas partagé au pied d’un arbre (auberge espagnole).

Site naturel Lascrozes 47300 Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 36 17 30 [{« type »: « email », « value »: « contact@cpie47.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 53 36 73 34 »}] Au cœur de la Vallée du Lot, à la périphérie de la commune de Villeneuve-sur-Lot, le site de Lascrozes est une Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique, classé Natura 2000. Cette plaine de 8 hectares est un site propice à l’observation de la nature. Mais c’est également un lieu familial, bien équipé : espace de jeux et de pique-nique, sentier botanique, belvédère avec table d’orientation… Vous y verrez notamment des orchidées rares et des lézards verts.

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

©CPIE 47