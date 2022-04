Site naturel Lac de l’Agly-Sentier des oiseaux Parking du sentier des oiseaux,Le Moulin Ansignan Catégories d’évènement: Ansignan

Pyrénées-Orientales

Site naturel Lac de l'Agly-Sentier des oiseaux
Parking du sentier des oiseaux, Le Moulin, Ansignan

du lundi 4 avril au samedi 31 décembre

Nous vous proposons une belle balade accessible à tous sur le “sentier des oiseaux”, entre rivières et canaux, vergers, vignes, chênes et peupliers. Sur ce sentier au pied du village d’Ansignan, vous pourrez entendre le chant de plusieurs oiseaux (loriot, fauvettes, rouge-queue, huppe, …) et si vous avez de la chance, en apercevoir quelques uns. Actuellement sur les 284 espèces d’oiseaux nicheurs répertoriées en France, 92 sont classées menacées et donc protégées.

Sentier libre d’accès

Venez découvrir l’avifaune du Fenouillèdes le long d’un parcours balisé de 2km passant par le magnifique pont aqueduc d’Ansignan! Parking du sentier des oiseaux,Le Moulin ansignan Ansignan Pyrénées-Orientales

