Sortie nature : Les amphibiens du site de Courpain Site naturel de Courpain Ouvrouer les champs, 25 mai 2024, Ouvrouer les champs.

Découverte des amphibiens qui peuplent le site de Courpain. En partenariat avec OFB.

Tous publics – gratuit – Rendez-vous à l’observatoire au site de Courpain – Ouvrouer les champs

Site naturel de Courpain, Ouvrouer les champs
02 38 59 76 60
https://www.helloasso.com/associations/maison-de-loire-du-loiret/evenements/les-amphibiens
accueil@maisondeloire45.org

Cyril MAURER