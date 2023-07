Escapade Nature Site Natura 2000 des Étangs d’Asnières Asnières-sur-Blour Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Blour

Vienne Escapade Nature Site Natura 2000 des Étangs d’Asnières Asnières-sur-Blour, 30 septembre 2023, Asnières-sur-Blour. Escapade Nature Samedi 30 septembre, 14h00 Site Natura 2000 des Étangs d’Asnières Entrée libre, gratuite Partez à la découverte de la biodiversité du site Natura 2000 des Étangs d’Asnières (86). Libellules, plantes et autres bêtes en tous genres seront de la partie.

Rendez-vous 14h00 au 11, route de la Maréchaire 86430 Asnières sur Blour (46.163511 / 0.800297).

Inscription obligatoire au 05.49.88.99.04 ou sur le site https://www.vienne-nature.fr/sorties-nature/ Site Natura 2000 des Étangs d’Asnières asnières sur blour Asnières-sur-Blour 86430 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.88.99.04 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.vienne-nature.fr/sorties-nature/ »}] [{« link »: « https://www.vienne-nature.fr/sorties-nature/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:30:00+02:00

