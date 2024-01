Formation Référent Label – Fondation du Camp des Milles Site-Mémorial du Camp des Milles (et en hors les murs) Aix-en-Provence, jeudi 1 février 2024.

Formation Référent Label – Fondation du Camp des Milles Dispositif national de labellisation citoyen qui s’inscrit dans le prolongement de la Chaire UNESCO « Education à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » 1 février – 21 juin Site-Mémorial du Camp des Milles (et en hors les murs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T08:30:00+01:00 – 2024-02-01T18:00:00+01:00

Fin : 2024-06-21T08:30:00+02:00 – 2024-06-21T17:00:00+02:00

Formations Référent Label

o 1/2 février

o 21/22 mars

o 11/12 avril

o 16/17 mai

o 20/21 juin

Pour s’inscrire un seul lien : https://forms.gle/1ofGXPG1Da5hddH99

La Fondation du Camp des Milles a mis en place un Dispositif national de labellisation citoyen qui s’inscrit dans le prolongement de la Chaire UNESCO « Education à la citoyenneté, sciences de l’Homme et convergence des mémoires » portée conjointement par la Fondation du Camp des Milles et Aix-Marseille Université. Ce dispositif est soutenu par la DILCRAH et le Défenseur des Droits. Il s’adresse aussi bien à des individuels qu’à des associations, des enseignants, des étudiants, des collectivités territoriales, des éducateurs etc… souhaitant développer un projet citoyen sur les thèmes des racismes, de l’antisémitisme, des discriminations, de la xénophobie ou des extrémismes identitaires. Il repose sur trois piliers :

1. La formation de Référents du Label

Un référent (ou plusieurs), préalablement désigné par la structure à laquelle il appartient, devra suivre une formation de deux jours à la Fondation du Camp des Milles au cours de laquelle le projet envisagé sera présenté et discuté. Au terme de cette formation, le référent disposera d’un socle scientifique et pédagogique qu’il pourra mobiliser dans l’élaboration du projet d’action. Il recevra une attestation de formation par laquelle il sera habilité par la Fondation à exercer la qualité de Référent du dispositif national de labellisation citoyenne. Le référent a également pour mission de participer au réseau des structures concernées par le Label citoyen.

2. L’accompagnement du projet

La fondation s’engage à accompagner le référent (au plus dans les trois années qui suivent sa formation) pendant le temps d’élaboration et de préparation de l’action que la structure se sera engagée à réaliser.

3. La labellisation du projet

La structure et/ou le référent sont appelés à candidater auprès de la Fondation pour la labellisation de leur projet ou de leur action après réalisation.

• Si le projet est sélectionné par le jury composé de représentants de la Fondation du Camp des Milles, de l’UNESCO, de la DILCRAH et du Défenseur des Droits, le projet recevra le Label citoyen. La labellisation reconnaît les qualités d’engagement, de pertinence, d’efficacité et de pédagogie du projet.

• Le Brevet citoyen quant à lui reconnaît et récompense l’engagement dans une action et la production d’une ou plusieurs personne(s) présentée(s) par une structure mobilisée sur les enjeux citoyens de la Fondation. Il est remis aux personnes qui se sont engagées dans cette action.

Si vous êtes intéressés par ce dispositif, vous pouvez candidater directement auprès de la Fondation et plus particulièrement de M. Benjamin BITANE, Responsable du Pôle Formation de la Fondation du Camp des Milles-Mémoire et Éducation (Benjamin.bitane@campdesmilles.org)

Site-Mémorial du Camp des Milles (et en hors les murs) 40 chemin de la Badesse Aix-en-Provence 13547 Les Milles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

référents label

