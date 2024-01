Actions de prévention et de lutte contre les racismes, l’antisémitisme, et les extrémismes identitaires Site-Mémorial du Camp des Milles (et en hors les murs) Aix-en-Provence, lundi 8 janvier 2024.

Actions de prévention et de lutte contre les racismes, l’antisémitisme, et les extrémismes identitaires PARCOURS EDUCATIF ET CITOYEN A DESTINATION DES PUBLICS PRIORITAIRES : En s’appuyant sur l’histoire du camp des Milles qui montre jusqu’où mènent les extrémismes identitaires. 8 janvier – 27 décembre Site-Mémorial du Camp des Milles (et en hors les murs)

En s’appuyant sur l’histoire du camp des Milles qui montre jusqu’où mènent les extrémismes identitaires, ce programme concerne plus particulièrement les dispositifs Justice (mineurs, jeunes majeurs, adultes), les actions de la Politique de la Ville, la prévention des Radicalisations à destination des publics -12 ans, adolescents, familles…

Pour la programmation, le déplacement et le financement de vos actions, nous avons des solutions adaptées à vous proposer. La Fondation du Camp des Milles – Mémoire et Education, étant reconnue d’utilité publique, nous avons vocation à intervenir sur tout le territoire National par des actions en hors les murs, complémentaires à la visite sur site voire en remplacement pour les publics empêchés…

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :

Lionel Boulat : lionel.boulat@campdesmilles.org – 06 40 70 75 20

Anne Battisti : anne.battisti@campdesmilles.org – 06 71 15 47 05

Accueil : 04 42 39 17 11

Site-Mémorial du Camp des Milles (et en hors les murs) 40 chemin de la Badesse Aix-en-Provence 13547 Les Milles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

