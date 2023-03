Le dernier témoignage de Luke Holland Site – Mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône . EUR Ce film présente le portrait de la dernière génération vivante de personnes ayant participé activement au Troisième Reich d’Adolf Hitler, allant d’anciens SS à des civils. Ils évoquent dans des interviews inédites, leurs souvenirs, leurs perceptions et leurs appréciations personnelles quant à leurs rôles dans cette grande tragédie de l’Histoire.



Une visite du Site-mémorial est prévue avant la projection à 16h45 sur inscription pour ceux qui le souhaitent. Dans le cadre de la semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme, la Fondation du Camp des Milles, Mémoire et Éducation vous propose la projection du film Le dernier témoignage de Luke Holland (2021).

