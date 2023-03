Visite guidée : public international Site mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Visite guidée : public international Site mémorial du Camp des Milles, 24 mars 2023, Aix-en-Provence. Visite guidée : public international Vendredi 24 mars, 10h00 Site mémorial du Camp des Milles Visite du site-mémorial et échanges avec les étudiants américains du Programme Wellesley in Aix par le Service éducatif de la Fondation du Camp des Milles – Mémoire et éducation. Site mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 13547 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T10:00:00+01:00 – 2023-03-24T12:00:00+01:00

