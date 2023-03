JOURNÉE FORMATION RECTORAT (9h-16h) Site mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

JOURNÉE FORMATION RECTORAT (9h-16h) Site mémorial du Camp des Milles, 23 mars 2023, Aix-en-Provence. JOURNÉE FORMATION RECTORAT (9h-16h) Jeudi 23 mars, 09h00 Site mémorial du Camp des Milles Sur inscription « Histoire, Mémoire, Justice » – Séminaire de formation à destination des professeurs de l’académie d’Aix-Marseille organisé par le groupe de travail « Mémoire et citoyenneté » de l’Académie d’Aix-Marseille.

En présence de Vincent DUCLERT, historien et Inspecteur général et d’Alexandre BANDE, historien et des formateurs académiques. Site mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 13547 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T09:00:00+01:00 – 2023-03-23T16:00:00+01:00

