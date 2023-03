ATELIERS PÉDAGOGIQUES (9H-12H) « Engrenages et Résistances » Site mémorial du Camp des Milles Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

ATELIERS PÉDAGOGIQUES (9H-12H) « Engrenages et Résistances » Site mémorial du Camp des Milles, 22 mars 2023, Aix-en-Provence. ATELIERS PÉDAGOGIQUES (9H-12H) « Engrenages et Résistances » Mercredi 22 mars, 09h00 Site mémorial du Camp des Milles sur inscription Comprendre quels sont les engrenages résistibles des racismes, de l’antisémitisme, des extrémismes qui peuvent conduire au pire.

Atelier animé par le Service éducatif de La Fondation du Camp des Milles. Site mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 13547 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T09:00:00+01:00 – 2023-03-22T12:00:00+01:00

