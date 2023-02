JOURNÉE PROFESSIONNELLE GRATUITE DE DÉCOUVERTE DU SITE MÉMORIAL DU CAMP DES MILLES Site mémorial du Camp des Milles, 20 mars 2023, Aix-en-Provence.

Entrée libre sur inscription

L’objectif de cette journée est de faire découvrir le Camp des Milles aux professionnels du secteur social du réseau Cultures du Cœur 13, qui souhaitent proposer des projets liés aux discriminations.

Site mémorial du Camp des Milles 40 chemin de la Badesse 13547 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’objectif de cette journée est de faire découvrir le Camp des Milles aux professionnels du secteur social, membres du réseau Cultures du Cœur 13, qui pourraient être amenés à proposer des projets liés aux discriminations, au racisme et à l’antisémitisme et/ou qui souhaitent y emmener des personnes bénéficiaires de leur structure.

Les participants sont invités à découvrir non seulement le contenu d’une visite guidée mais également les médiations et ateliers proposés par le Camp des Milles.

L’accent sera mis sur toute la démarche éducative et réflexive proposée aux visiteurs.

Programme de la journée :

8h30 : Arrivée sur site

9h00 : Accueil café

9h30 : Visite guidée en 2 sous-groupes

12h15 : Déjeuner : pique-nique ramené par chacun et tiré du sac

13h15 : Atelier « Moi raciste ?! » : Analyse des constructions mentales à l’origine du racisme et de l’antisémitisme dont le potentiel explosif peut conduire au pire

14h15 : Pause

14h30 : Atelier « expériences psychosociales » : Comment expliquer qu’un individu, puisse dans certaines conditions, exécuter des actes contraires à la morale ? Expériences psychosociales : Obéissance aveugle à l’autorité – Conformisme

15h30 : Apports juridiques

16h00 : Présentation de l’offre éducative et du Label citoyen par le Camp des Milles et des offres possibles pour vos bénéficiaires par le biais de Cultures du Cœur 13.

16h45: Fin de la journée

Nous ne pourrons accueillir que 40 participants du territoire des Bouches-du-Rhône, aussi les inscriptions sont limitées à 1 référent par structure sociale (adhérent de Cultures du Cœur 13 prioritaire) et s’inscrivant sur la totalité de la journée. Une liste d’attente sera mise en place lorsque le quota sera atteint.



