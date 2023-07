Découvrez une exploitation minière médiévale Site médiéval Peyrusse-le-Roc, 17 septembre 2023, Peyrusse-le-Roc.

Pour les Journées européennes du patrimoine, profitez d’une exposition sur l’exploitation de minerais de plomb et d’argent à Peyrusse-le-Roc au Moyen Âge.

Site médiéval Rue du Presbytère, 12220 Peyrusse-le-Roc Peyrusse-le-Roc 12220 Aveyron Occitanie 06 22 35 13 23 http://www.rempart.com Peyrusse, l’ancienne Petrucia, est un lieu chargé d’histoire qui puise ses origines dans les temps anciens. C’est un véritable livre d’histoire à ciel ouvert, offrant une promenade à travers les siècles.

En mai 767, Peyrusse est placée sous l’autorité de Pépin le Bref, roi de France, qui la soustrait à Waïfre, son seigneur wisigoth. Depuis lors, Peyrusse suit le parcours du comté de Toulouse, devenant au XIIIe siècle le plus grand bailliage du Rouergue.

La ville se développe et connaît une croissance économique et démographique remarquable. Elle compte alors 700 feux, soit environ 3 500 habitants, et devient une place forte militaire.

Elle est administrée par le bailli, le procureur du roi, et quatre consuls élus. Toutefois, les ravages de la guerre de Cent Ans, des guerres de Religion et le démantèlement de ses remparts au XVIIe siècle l’affaiblissent progressivement.

En 1719, elle perd son statut de chef-lieu de bailliage, entraînant ainsi le déclin inévitable de Peyrusse.

La grandeur et la splendeur de ce site médiéval offrent aux visiteurs des sensations inoubliables. Ici, la rigueur des remparts contraste avec une végétation luxuriante. Parking à l’entrée du bourg de Peyrusse-le-Roc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

