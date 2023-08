Visites guidées du site archéologique de Boutavent Site médiéval de Boutavent Iffendic, 16 septembre 2023, Iffendic.

– Portes ouvertes sur le site de 14h à 18h

– Visites guidées avec l’équipe de recherches archéologiques.

Démonstration de maçonnerie sur le chantier de restauration.

Exposition du petit mobilier découvert lors des fouilles.

– Atelier fouille sur l’aire pédagogique pour les enfants.

Situé sur un éperon rocheux dominant la forêt de Paimpont, au cœur de Brocéliande, le site du château médiéval de Boutavent s'étend sur plus de deux hectares.

Le château est redécouvert à la fin des années 1990. Le degré d’arasement des vestiges et la végétation qui le recouvre alors rendent très difficile la perception du site.

En 2002, il devient une réserve archéologique accessible au public. Depuis plusieurs années, l’ancien château fait l’objet de recherches et de sondages archéologiques pour permettre une meilleure compréhension de l’histoire et une mise en valeur des vestiges. Des débroussaillages et des travaux de restauration font peu à peu apparaître de nouvelles structures. Ce site archéologique est également un conservatoire des paysages où se côtoient encore la forêt, la lande et le bocage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

Montfort Communauté