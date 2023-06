Visite guidée du site médiéval Site médiéval de Blainville Blainville-Crevon, 16 septembre 2023, Blainville-Crevon.

Visite guidée du site médiéval 16 et 17 septembre Site médiéval de Blainville

La visite guidée commence par la synthèse de l’histoire de ce lieu important.En effet conq châteaux s’y sont succédés de XIe au XVIIIe siècle, occupé sans interruption par des familles prestigieuses : Mauquenchy, Estouteville, Alègre, Colbert et Montmorency-Luxembourg.

Présentation ensuite du site, de la basse cour à la barbacane, entraversant le château et pénétrant dans deux niveaux de ses vestiges, dont le plus bas, parfaitement conservé, de deux tours du XVe siècle et d’une autre imbriquant des éléments du XIII-XIV et XVe siècles. Un splendide escalier « guide-main » du XIVe siècle et les fondations du logis du XIIe siècle sont aussi visibles.

La visiste s’achève par un film vidéo(13′) qui la complète par des plans et gravures d’archives ainsi que par des photos montrant l’aventure incroyable d’une multitude de bénévoles qui depuis 1967 après avoir exhumé le monument le protègent et le font revivre par de multiples animations dont le festival de musiques actuelles « Archéo Jazz ».

Site médiéval de Blainville Route de Buchy, 76116 Blainville-Crevon Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie 02 35 34 24 82 https://www.chateau-blainville-76.com Ce château est un haut lieu de l’histoire de la Normandie (Guillaume le Conquérant et Henri IV y sont venus). Habituellement fermé au public, à l’exception de ses abords qui sont le siège de l’Archéo Jazz, il vous ouvre ses portes pour une visite exceptionnelle. Les vestiges de cinq châteaux successifs et superposés (de la motte du XIe à la résidence du XVIIIe siècle) sont surprenants. Ils ont été sortis de terre grâce au travail acharné de bénévoles passionnés, depuis 1967. Des salles et escaliers des 14 et 15èmes siècles, alors totalement ensevelis, sont maintenant accessibles, parfaitement conservés et spectaculaires. A 18 km au NE de Rouen, à droite au Vert Galant par CD 28 et à gauche après Forgettes par RN 31. Parking à l’entrée du site, dont place PMR.e.ar RN 3

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Jérôme Bénet