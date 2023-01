Visite du site de maraîchage bio et atelier compostage site Maraîchage bio Thuré Catégories d’Évènement: Thuré

Visite du site de maraîchage bio et atelier compostage Mercredi 29 mars, 14h00

Organisé par Le Ressort EBE, association Espri’Kolibri et Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault site Maraîchage bio Rue du Lycée, 86540 Thuré Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine Venez découvrir le site de maraîchage bio de Le Ressort EBE et l’utilisation de matériaux pour la construction de composteurs en bois. Animation compostage par l’association Espri’Kolibri.

2023-03-29T14:00:00+02:00

2023-03-29T17:00:00+02:00

