Séjour à Gâvres / 11-15 ans

Séjour à Gâvres / 11-15 ans 24 – 28 juillet Site maison Glaz Tarifs calculés au QF: de 30€ (qf de 0 à 450) à 60€

Le centre social opère au coeur d’un quartier populaire dont une zone classée en politique de la ville. Notre public est riche par sa mixité sociale et culturelle.

Ce séjour s’inscrit totalement dans les objectifs du projet pédagogique de notre accueil de loisirs:

Promouvoir l’accès à la culture et aux loisirs pour tous

favoriser l’épanouissement des enfants

favoriser l’ouverture sur le monde

Permettre à l’individu de se construire de manière autonome et responsable

favoriser l’expression libre des enfants

favoriser l’action collective

favoriser l’autonomie et le sens des responsabilités

Renforcer le lien social en développant la rencontre, les solidarités et les relations intergénérationnelles

Permettre un accès à un lieu d’écoute, d’échanges et de rencontres

favoriser l’entraide et l’échange de savoirs

Faciliter l’intégration des publics fragilisés

adapter le cadre d’accueil aux besoins des familles

maintenir une capacité d’accueil raisonnable

mettre en place des solutions qui répondent aux besoins spécifiques des publics fragilisés

Le départ aura lieu du centre social le lundi 24 juillet à 9h pour un retour le vendredi 28 juillet au même endroit vers 17h. Détail important: les trajets se feront exclusivement en transports en commun (dont le bateau-bus!). Le groupe sera logé sur le terrain de la Maison Glaz sur la pointe de Gâvres. En plus des tentes pour dormir, des barnums seront installés comme supports de la vie en collectivité (cusine, espaces des repas et d’activités).

Ce séjour s’adresse à des enfants à partir de 11 ans jusqu’à 15 ans, c’est à dire du niveau collège. Afin de garantir un cadre sécurisant et de qualité, nous limitons le nombre de places à 16 jeunes encadrés par 3 animateurs. La référente du groupe est également en gestion de deux collectifs de collégiens dans le cadre du dispositif CLAS secondaire. Elle serait ainsi garante de la continuité éducative de notre démarche à savoir le développement des compétences psychosociales et des apports culturels nécessaires à la réussite scolaire des jeunes.

Deux thèmes dominants ont été choisis:

– les activités physiques et sportives, notamment les sports de nature

Fabrication et pilotage de cerfs-volants, manipulation de wings (aile de traction), paddle.

– le développement durable et la transition écologique

Sensibilisation à l’écomobilité, ateliers scientifiques sur l’énergie, atelier « la fresque du climat » avec la maison Glaz, courses au marché

Le programme d’activités mis en place autour de ces thèmes sera également un moyen d’aborder les connaissances et compétences relatives à l’approfondissement du français (plus spécifiquement aux objectifs comprendre et s’exprimer à l’oral, écrire) ainsi que le développement de l’esprit critique. Les sciences de la vie et de la terre seront également au programme via la découverte du milieu naturel avec l’objectif pour les jeunes d’entrer dans une relation scientifique avec les phénomènes naturels ou techniques, et le monde vivant. L’enseignement moral et civique sera en filigrane sur l’ensemble du séjour avec la vie quotidienne au cours de laquelle seront mises en pratique des dimensions telles que « la règle et le droit qui vise à l’acquisition du sens des règles du vivre ensemble », ou encore « l’engagement qui permet la mise en pratique de cet enseignement en insistant sur l’esprit d’autonomie, de coopération et de responsabilité vis-à-vis d’autrui ».

Des séances de renforcement des apprentissages seront animées tous les jours par l’équipe encadrante. Ces séances seront en lien avec les sujets abordés lors des activités. Les jeunes vont écrire et enregistrer un reportage sur la semaine sour la forme d’un podcast.

Toutes ces thématiques seront traités de façon ludique, par l’expérimentation collective et individuelle.

